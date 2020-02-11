Дочка "Скалы" пойдет по стопам отца и установит уникальное достижение в рестлинге

Симона Джонсон уже усиленно тренируется, чтобы выйти на ринг

Симона Джонсон / Фото: Instagram

Дочь известного рестлера и актера Дуэна Джонсона Симона Джонсон решила пойти по стопам отца и также заняться профессиональным рестлингом, об это девушка рассказала у себя в Instagram.

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Напомним, свою карьеру 47-летний Дуэйн начинал именно с рестлинга, когда карьеру в американском футболе не вышло продолжить из-за травмы. Он впервые дебютировал на ринге в 1996 году. Также рестлингом занимались его отец и дед, так что неудивительно, что его дочь решила продолжить династию.

Сейчас Симона проводит усиленные тренировки в подготовительном центре промоушена WWE. Джонсон станет первой в истории спорта рестлером в четвертом поколении. Помимо отца, легендой рестлинга был ее дед – Рокки Джонсон, а также прадед Питер "Великий вождь" Маивия.

Ранее мы писали, что знаменитый рестлер умер после неудачного падения: видео смертельного приема. Мексиканский боец выступал в рестлинге с 1996 года.

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