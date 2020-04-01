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Догнал саму Харлан: лучшим спортсменом Украины в марте признали гимнаста Олега Верняева

1 апреля, 16:01

Вадим Авдасев

Уроженец Донецка взял медаль на отборочных олимпийских соревнованиях в США

Национальный олимпийский комитет Украины подвел итоги месяца и традиционно определил лучших спортсмена и тренера. Лучшим атлетом назвали олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева, а тренером – его наставника Геннадия Сартинского. Как мы сообщали, Верняев взял "серебро" на этапе Кубка мира в Милуоки.

Успешное выступление на соревнованиях в США позволило 26-летнему спортсмену 12-й раз завоевать признание в виде звания лучшего спортсмена страны.

Олег Верняев – с коллегами по цеху

Олег Верняев – с коллегами по цеху / Фото: Facebook

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Интересно, что по количеству наград от НОК Олег догнал нашу звездную фехтовальщицу Ольгу Харлан. Хотя в начале года Харлан обошла Верняева, став лучшей в декабре 2019 года.

Не так давно гимнаст проанализировал и выделил для себя – 10 главных событий 2019 года для Верняева. Год он начинал с двух операций на голеностопе, а заканчивал первой в истории Украины медалью чемпионата мира в многоборье и двумя наградами этапа Кубка мира в Германии.

Смотрите, как наш спортсмен успешно выступал на брусьях на этапе Кубка мира в немецком Коттбусе

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

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март спортивная гимнастика НОК Украины Олег Верняев лучший тренер

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