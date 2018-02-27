Доигрались: Россию лишили всех международных соревнований

Сегодня, 11:59

Решение WADA не касается соревнований, на которые уже подписаны контракты

Фото AFP
Фото AFP

С 1 апреля Россия лишится права принимать международные турниры по всем олимпийским и не только видам спорта.

Это следствие принятия нового кодекса Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое в ноябре 2017 года не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а это повлекло за собой отстранение сборной России от Олимпиады-2018.

В документе говорится, что с 1 апреля 2018 года и до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, никакие новые заявки России на проведение международных соревнований, поданные в международные федерации, подписавшие кодекс WADA, даже не будут рассматриваться.

Отмечается, что с теми турнирами, контракты на которые уже подписаны, ничего не будет. А вот после окончания срока их действия у России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр. При этом соревнования, которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс WADA (например, УЕФА, баскетбольная Евролига или любая из франшиз ММА), под запрет не попадут.

Ранее были опубликованы дневники информатора Родченкова. Записи подтверждают существование в России государственной программы допинга.
допинг, WADA, российские спортсмены

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Источник:

Championat.ru

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