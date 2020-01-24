Докатал произвольную, несмотря на лившуюся кровь: в Австрии определился чемпион Европы у мужчин

Николай Майоров

Неожиданным получился мужской пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце. "Золото" в Австрии выиграл россиянин Дмитрий Алиев. Второе место занял еще один российский фигурист — Артур Даниелян, которому всего три сотых уступил представитель Грузии Морис Квителашвили, завоевавший бронзовую награду. Ранее мы давали состав сборной Украины и расписание чемпионата Европы по фигурному катанию.

Алиев стал первым россиянином за последние восемь лет, которому удалось выиграть континентальное первенство в мужском одиночном катании. Предыдущим чемпионом Европы, представлявшим Россию, был Евгений Плющенко, победивший в 2012 году на соревнованиях в Шеффилде. В прошлом году Евро у мужчин выиграл испанец Хавьер Фернандес, но он уже завершил карьеру.

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У шведского фигуриста Николая Майорова во время выступления в произвольной программе в Граце из носа пошла кровь. Несмотря на инцидент он завершил прокат. На поклоне фигурист стоял с окровавленными лицом и руками. По сумме двух прокатов шведский фигурист попал в десятку лучших.

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В мужском катании Украину в Австрии представлял 16-летний Андрей Кокура, для которого это было дебютное выступление на континентальном первенстве. Но он занял 30 место в короткой программе и не отобрался в произвольную.

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