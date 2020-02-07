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"Должны выступать на территории агрессора ради медалей": украинский министр – о турнирах в России

7 февраля, 16:32

Бородянский считает, что если спортсмен не соревнуется за границей, это ограничивает возможности бороться за награды

От такой гимнастики можно потерять голову

От такой гимнастики можно потерять голову / Фото: AFP

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире наши спортсмены вынуждены выступать и на территории государства-агрессора, которым является Россия. Ранее мы сообщали, что бывшего игрока сборной Украины хотят сделать министром.

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов. У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", – заметил министр.

Фото: facebook.com/MKMSUkraine

Фото: facebook.com/MKMSUkraine

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Бородянский подчеркнул, что это вопрос не только Украины и России, а международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между государствами:

"Для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора", – говорит глава спорта в Украине.

Отметим, что 5 февраля тренерский штаб нашей сборной по художественной гимнастике решил отправить нескольких спортсменок на соревнования в РФ. А Дерюгина объяснила, зачем украинские гимнастки едут в Москву.

Смотрите также, как украинские спортсменки завоевали 18-ть медалей на соревнованиях по художественной гимнастике в Лос-Анджелесе

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Россия соревнования министерство молодежи и спорта Владимир Бородянский

Источник: Интерфакс-Украина

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