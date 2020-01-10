"Домашний очаг" и Россия еще с флагом: как прошло открытие юношеской зимней Олимпиады-2020

В Лозанне состоялась торжественная церемония открытия зимних Юношеских Олимпийских игр 2020 года. 8 тысяч зрителей на Vaudoise Arena стали свидетелями красочной истории на тему "Домашний очаг", подчеркивающую олимпийский дух. Игры продлятся до 22 января.

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В рамках открытия прошел парад спортсменов, а также знаменосцев 79 Национальных олимпийских комитетов. Флаг Украины доверили бронзовому призеру зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону Степану Кинашу и серебряной призерке этапа Кубка мира среди девушек по санному спорту Юлианне Туницкой.

Отметим, что российские спортсмены прошли на открытии под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Видео: Reuters

Традиционно церемония открытия ознаменовалась поднятием олимпийского флага, клятвами спортсменов, тренеров и судей и воспалением олимпийского огня. С приветственными словами к участникам обратился президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах и председатель Организационного комитета Лозанны 2020 Виржини Февр.

На Юношеских Олимпийских играх-2020 Украину будут представлять 39 спортсменов, которые будут соревноваться в 12 из 16 возможных дисциплинах. Украинцы представлены в биатлоне, лыжном двоеборье, хоккее 3х3, санном спорте, фигурном катании, шорт-треке, прыжках на лыжах, скелетоне, фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноубординга.

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