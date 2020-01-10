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"Домашний очаг" и Россия еще с флагом: как прошло открытие юношеской зимней Олимпиады-2020

10 января, 12:46

Украину в соревнованиях представят 39 спортсменов из 12 видов спорта

В Лозанне состоялась торжественная церемония открытия зимних Юношеских Олимпийских игр 2020 года. 8 тысяч зрителей на Vaudoise Arena стали свидетелями красочной истории на тему "Домашний очаг", подчеркивающую олимпийский дух. Игры продлятся до 22 января.

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В рамках открытия прошел парад спортсменов, а также знаменосцев 79 Национальных олимпийских комитетов. Флаг Украины доверили бронзовому призеру зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону Степану Кинашу и серебряной призерке этапа Кубка мира среди девушек по санному спорту Юлианне Туницкой.

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Отметим, что российские спортсмены прошли на открытии под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Видео: Reuters

Традиционно церемония открытия ознаменовалась поднятием олимпийского флага, клятвами спортсменов, тренеров и судей и воспалением олимпийского огня. С приветственными словами к участникам обратился президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах и председатель Организационного комитета Лозанны 2020 Виржини Февр.

На Юношеских Олимпийских играх-2020 Украину будут представлять 39 спортсменов, которые будут соревноваться в 12 из 16 возможных дисциплинах. Украинцы представлены в биатлоне, лыжном двоеборье, хоккее 3х3, санном спорте, фигурном катании, шорт-треке, прыжках на лыжах, скелетоне, фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноубординга.

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Олимпийские игры открытие юношеская Олимпиада

Источник: Сегодня|Спорт

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