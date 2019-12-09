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Допинг-изгнание России из мирового спорта: в РФ хотят "в отместку" провести фейковую Олимпиаду

9 декабря, 14:42

После решения о 4-летней дисквалификации россиян тренер Плющенко призвал к организации альтернативных Игр

Тренер Плющенко требует альтернативных Игр

Тренер Плющенко требует альтернативных Игр / Фото: ТАСС

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Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предлагает РФ провести соревнования, которые станут альтернативой Олимпийским играм. Ранее Всемирное антидопинговое агентство на четыре года отстранило Россию от международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

"Если арбитраж не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет, – заявил россиянин Алексей Мишин, подготовивший трех олимпийских чемпионов по фигурному катанию – Урманова, Ягудина и Плющенко. – Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. На месте спортивных руководителей думал бы о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит наш спорт"

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Напомним, ранее Россия уже проводила соревнования для своих спортсменов, которых из-за махинаций с допингом не допустили к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане. Альтернативная Олимпиада-2018 среди представителей зимних видов спорта проходила в Сочи, и ее медалистам Россия выплачивала призовые, идентичные премиям для призеров Олимпийских игр.

Смотрите, как Россия ранее грешила с допингом

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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Олимпийские игры допинг ВАДА Алексей Мишин

Источник: РИА Новости

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