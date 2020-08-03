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Допинг-офицеры три часа ждали, пока чемпионка по гимнастике сходит в туалет

3 августа, 19:49

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Российская гимнастка рассказала о трудностях сдачи допинг-проб ранним утром

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала, как проходила процедуру допинг-контроля. "Мое утро началось в 6 утра, потому что ко мне пришел допинг-контроль. Просидели у меня три часа. Ждали, пока я захочу сходить в туалет, чтобы сдать допинг-пробу. Такие вот дела", – рассказала Солдатова в сторис Instagram.

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Александра Солдатова

Александра Солдатова

"Допинг-офицеры могут придти в любой день, время и место. Моя задача каждый день указывать, где я нахожусь (в специальной программе). В туалет сходила как раз перед их приходом", – прокомментировала спортсменка.

22-летняя Александра Солдатова – четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Ее рост – 170 см, вес – 44 кг. Помимо золотых медалей, на чемпионатах мира трижды становилась серебряной призеркой и один раз бронзовой. Также в копилке Солдатовой четыре "серебра" чемпионата Европы.

Девушка очень популярна в социальных сетях. В Instagram у гимнастки почти полмиллиона персональных фанатов.

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Источник: Сегодня|Спорт

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