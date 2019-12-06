Допрыгалась: украинская легкоатлетка погорела на допинге и получила два года дисквалификации

У украинской чемпионки Универсиады в тройном прыжке отберут медали и призовые, начиная с 12 июля

Ольга Корсун на Универсиаде

Федерация легкой атлетики Украины на два года дисквалифицировала чемпионку Универсиады-2019 в тройном прыжке Ольгу Корсун. В организме спортсменки обнаружили следы мочегонных препаратов. Фатальной стала допинг-проба как раз на "студенческих" соревнованиях в Неаполе. Отстранение от соревнования продлится с 12 июля 2019 года по 11 июля 2021-го.

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Также ФЛАУ аннулировала все результаты Корсун, начиная с 12 июля, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений. Так что девушке придется отдать и свое "золото" Универсиады, выигранное как раз в первый день дисквалификации.

Смотрите золотой прыжок Корсун в Неаполе

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Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Украины Михаил Медведь объяснил, что обнаруженные у Ольги препараты помогают сгонять вес и стимулируют мышцы. А вот если бы у Корсун нашли анаболики, то наказание могло растянуться на все четыре года.

Ранее мы сообщали, что олимпийского чемпиона из России дисквалифицировали за уклонение от допинг-тестов. Спортсмен не будет оспаривать свою дисквалификацию и завершит карьеру.

Мы также сообщали, что глава МОК высказался по поводу наказания России и переносе международных турниров в другие страны. Томас Бах отметил, что у него нет причин не доверять выводам ВАДА по России.

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