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Допрыгалась: украинская легкоатлетка погорела на допинге и получила два года дисквалификации

6 декабря, 15:05

У украинской чемпионки Универсиады в тройном прыжке отберут медали и призовые, начиная с 12 июля

Ольга Корсун на Универсиаде

Ольга Корсун на Универсиаде

Федерация легкой атлетики Украины на два года дисквалифицировала чемпионку Универсиады-2019 в тройном прыжке Ольгу Корсун. В организме спортсменки обнаружили следы мочегонных препаратов. Фатальной стала допинг-проба как раз на "студенческих" соревнованиях в Неаполе. Отстранение от соревнования продлится с 12 июля 2019 года по 11 июля 2021-го.

Читайте также: Украинского легкоатлета могут дисквалифицировать за допинг спустя 8 лет

Также ФЛАУ аннулировала все результаты Корсун, начиная с 12 июля, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений. Так что девушке придется отдать и свое "золото" Универсиады, выигранное как раз в первый день дисквалификации.

Смотрите золотой прыжок Корсун в Неаполе

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Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Украины Михаил Медведь объяснил, что обнаруженные у Ольги препараты помогают сгонять вес и стимулируют мышцы. А вот если бы у Корсун нашли анаболики, то наказание могло растянуться на все четыре года.

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Ранее мы сообщали, что олимпийского чемпиона из России дисквалифицировали за уклонение от допинг-тестов. Спортсмен не будет оспаривать свою дисквалификацию и завершит карьеру.

Мы также сообщали, что глава МОК высказался по поводу наказания России и переносе международных турниров в другие страны. Томас Бах отметил, что у него нет причин не доверять выводам ВАДА по России.

Смотрите также, как российских спортсменов отстранили от Олимпиады в Рио из-за допингового скандала

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допинг дисквалификация тройной прыжок Универсиада Ольга Корсун

Источники: Сегодня|Спорт , ФЛАУ

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