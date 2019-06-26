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Драма на минском ковре: украинка победила россиянку и обеспечила себе "серебро" Европейских игр

26 июня, 19:49

Наша борчиха Юлия Хавалджи всего лишь за 10 секунд до завершения схватки сумела совладать со Стальвирой Оршуш

Юлия Хавалджи vs Стальвира Оршуш
Юлия Хавалджи vs Стальвира Оршуш. Фото: Getty Images

Украинская борчиха Юлия Хавалджи, выступающая в категории до 53 кг, вышла в финал соревнований по вольной борьбе на Европейских играх в Минске. В полуфинале украинка победила россиянку Стальвиру Оршуш. Юлия долгое время уступала действующей чемпионке Европы, но за 10 секунд до конца сумела набрать 4 очка и победить со счетом 7:4. В финале 27 июня, в четверг, Хавалджи сразится с представительницей Швеции Софией Маттссон.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Кроме Хавалджи, в полуфиналах Евроигр-2019 выступали еще три представителя Украины, однако все они уступили и будут бороться в утешительных схватках за "бронзу". Так, Алла Черкасова (до 68 кг) проиграла россиянке Анастасии Братчиковой (2:4), Мурази Мчедлидзе (до 97 кг) не справился с представителем Азербайджана Нурмагомедом Гаджиевым (0:7), а Хор Оганесян (до 65 кг) – с Гаджи Алиевым (4:4).

Как сообщалось ранее, украинские гребцы выиграли две медали в Минске. Фартовый канал и серебряная прыть наших Дедов Морозов: читайте самый горячий репортаж с Европейских игр-2019.

Также мы писали, что призеры Евроигр раскрыли секрет синхронных прыжков на батуте: "Мы слушаем дыхание друг друга" – признаются Марина Кийко и Светлана Малькова, выигравшие серебряную медаль Минска-2019. Интересно, что перед началом выступления зрителей попросили не кричать и не хлопать во время выступления спортсменов, чтобы те могли слышать друг друга и не сбивались. А вот после трибуны взрывались, и громко играла музыка. После наших режиссеры, как всегда, ставили Maruv, но разочек для разнообразия включили хит Монатика "Танцуй". 

Напомним, накануне назвали хозяев зимней Олимпиады-2026

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Тег борьба вольная, Европейские игры

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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