Драма на марафоне: британка упала в метрах от финиша и завершила дистанцию на коленях

25-летняя Хейли Каррутерс лишилась сил на последних метрах марафонской дистанции, но смогла финишировать на коленях

Британка Хейли Каррутерс упала на финише Лондонского марафона. Фото: Reuters

Во время марафона в Лондоне произошел драматичный эпизод. 25-летней Хейли Каррутерс оставалось преодолеть всего несколько метров до финиша дистанции, когда ее подвели ноги и британская спортсменка упала. Однако девушка не сдалась и пересекла финишную линию на коленях.

После этого Хейли попыталась встать, но снова упала на асфальт. Медицинские работники подбежали к ней на помощь и унесли со стадиона на носилках. Каррутерс отстала от победительницы марафона почти на четверть часа, однако осталась довольна результатом, несмотря на перебинтованные колени.

Итоговое время, которое показала Хейли Каррутерс – 2 часа 34 минуты 03 секунды – стало лучшим в ее карьере. "Сегодня я узнала, как не нужно бежать марафон. Но хотя бы у меня есть персональный рекорд", – написала Хейли в Twitter, снабдив запись фотографией перебинтованных коленей.

Победительницей 39-го Лондонского марафона стала кенийка Бриджит Косгей, среди мужчин первым прибежал ее соотечественник Элиуд Кипчоге. Легендарный британский стайер Мо Фара пришел к финишу пятым.

Кстати, недавно Мо Фара ограбили в отеле Хайле Гебреселассие. После этого двое известный спортсменов вступили в конфликт.

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