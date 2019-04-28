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Драма на марафоне: британка упала в метрах от финиша и завершила дистанцию на коленях

28 апреля, 23:30

25-летняя Хейли Каррутерс лишилась сил на последних метрах марафонской дистанции, но смогла финишировать на коленях

Британка Хейли Каррутерс упала на финише Лондонского марафона
Британка Хейли Каррутерс упала на финише Лондонского марафона. Фото: Reuters

Во время марафона в Лондоне произошел драматичный эпизод. 25-летней Хейли Каррутерс оставалось преодолеть всего несколько метров до финиша дистанции, когда ее подвели ноги и британская спортсменка упала. Однако девушка не сдалась и пересекла финишную линию на коленях.

После этого Хейли попыталась встать, но снова упала на асфальт. Медицинские работники подбежали к ней на помощь и унесли со стадиона на носилках. Каррутерс отстала от победительницы марафона почти на четверть часа, однако осталась довольна результатом, несмотря на перебинтованные колени.

Итоговое время, которое показала Хейли Каррутерс – 2 часа 34 минуты 03 секунды – стало лучшим в ее карьере. "Сегодня я узнала, как не нужно бежать марафон. Но хотя бы у меня есть персональный рекорд", – написала Хейли в Twitter, снабдив запись фотографией перебинтованных коленей.

Победительницей 39-го Лондонского марафона стала кенийка Бриджит Косгей, среди мужчин первым прибежал ее соотечественник Элиуд Кипчоге. Легендарный британский стайер Мо Фара пришел к финишу пятым.

Кстати, недавно Мо Фара ограбили в отеле Хайле Гебреселассие. После этого двое известный спортсменов вступили в конфликт.

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Тег легкая атлетика, марафон

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Сегодня|Спорт

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