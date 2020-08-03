Дуэйн "Скала" Джонсон взял в партнеры бывшую жену и купил американскую футбольную лигу

Третий по популярности человек в мире заплатит 15 миллионов долларов за лигу по американскому футболу, недавно ставшую банкротом

Один из самых популярных людей планеты Дуэйн Джонсон, третий в рейтинге Instagram по подписчикам после Криштиану Роналду и Арианы Гранде, стал совладельцем спортивной лиги. Американский актер и шоумен по прозвищу "Скала" теперь владеет частью лиги по американскому футболу XFL. По информации источника The Guardian, бывшая звезда рестлинга согласился купить права на лигу вместе со своей бывшей женой Дэни Гарсия и частной инвестиционной фирмой RedBird Capital Partners за 15 миллионов долларов.

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Лига Xtreme Football League (XFL) была создана в 2001 году. Она отличается от более известной и раскрученной NFL агрессивными правилами и быстрой динамикой. В 2020 году из-за пандемии коронавируса лига, как и многие другие спортивные соревнования, была вынуждена объявить о досрочном завершении сезона. Однако затем руководство лиги объявило о банкротстве и запуске соответствующей процедуры.

Дуэйн Джонсон / Фото: Instagram

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Новая группа владельцев пока не сообщила о том, когда планируется возобновление лиги, однако ESPN утверждает, что XFL может пойти по пути НБА и изолировать команды в определенном месте, чтобы организовать чемпионат.

Сообщается, что сделка будет одобрена судом по делам о банкротстве на слушании в пятницу, 7 августа. Если условия закрытия будут выполнены, то, приблизительно, сделка по приобретению официально закроется 21 августа или чуть позже. Отмечается, что RedBird Capital сделали множество инвестиций, относящихся к спорту, в том числе некоторые из них связаны с NFL.

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Дуэйн Джонсон в студенческие годы профессионально играл в американский футбол за команду Университета Майами. С 1996 по 2004 годы выступал в рестлинге, став одним из самых успешных представителей в индустрии развлечений. В 2002 году Джонсон сменил амплуа, попробовав себя в роли актера. Его первая главная роль – Царь скорпионов в одноименном фильме 2002 года. Впоследствии "Скала" также снялся в фильмах "Мумия возвращается", "Широко шагая", "Сокровище Амазонки", "Копы в глубоком запасе" и франшизе "Форсаж", что позволило ему стать одним из самых популярных и высокооплачиваемых актеров в мире.

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