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Два больших финала и два малых: завтра две украинки будут бороться за победу на чемпионате Европы

12 февраля, 20:05

А вот чемпионка мира 2018 года Алла Черкасова не сможет защитить свой прошлогодний титул на континенте

Сборная Украины по женской борьбе

Сборная Украины по женской борьбе / Фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины

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В третий день чемпионата Европы по борьбе на ковер вышли девушки. Все пять украинок, стартовавших сегодня, добрались до четвертьфиналов, где с дистанции сошли Ангелина Лысак (59 кг) и Алла Белинская (76 кг). Но Лысак сохраняет шансы на медаль и выступит в утешительном турнире благодаря выходу в финал своей обидчицы Анастасии Никиты. Ранее мы писали, что украинец Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе.

В вечерней сессии в финал удалось пробиться прошлогодней чемпионке Оксане Ливач, которая выступает в весе до 50 кг. На стадии 1/2-й украинка в тяжелой борьбе одолела россиянку Милану Дадашеву 9:8 и 13 февраля ее ждет повторение прошлогоднего финала чемпионата Европы с болгаркой Мигленой Селишкой.

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До "золотой" схватки в категории до 55 кг добралась и Соломия Винник, которая со счетом 10:9 выиграла в полуфинале у Марианы Драгутян из Молдовы. В финале Соломия встретится с россиянкой Ольгой Хорошавцевой. А вот один из лидеров нашей сборной, чемпионка мира 2018 года Алла Черкасова в 1/2-й уступила россиянке Ханум Велиевой и завтра будет бороться за бронзу.

Смотрите, как Черкассова выиграла в 1/4 финала

Напомним, украинские представители греко-римской борьбы на чемпионате Европы выиграли три медали – "золото" и две "бронзы".

Смотрите, как Украинский борец Семен Новиков вышел в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе

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борьба финал Чемпионат Европы Алла Черкасова борьба женская Оксана Ливач

Источник: isport.ua

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