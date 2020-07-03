Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Два инсульта – в сердце и мозгу": отец чемпиона UFC Нурмагомедова умер от последствий коронавируса

3 июля, 15:22

Елена Павлова Елена Павлова

Во время болезни тренера даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было

Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, после продолжительной болезни скончался от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Хотя ранее мы писали, что отец чемпиона UFC Нурмагомедова вылечился от COVID-19, но остается в больнице.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля всевышнего и таково предопределение!", — отмечается в сообщении.

Реклама

Читайте также: Отец заражен и борется за жизнь, а российский чемпион UFC отказывается от теста на коронавирус

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву, где подтвердили наличие коронавируса, после чего Нурмагомедов-старший долгое время находился в коме.

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

"У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было", — сказал друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов в комментарии "Чемпионату".

Реклама

Добавим, что Нурмагомедов-старший был чемпионом Украины по дзюдо и самбо, но потом вместе с семьей перебрался в Россию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть UFC смешанные единоборства коронавирус Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка-лезвие: украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-Шейхе
Девушка-лезвие: украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-ШейхеДругие
Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном месте
Украинская каратистка сфотографировалась в купальнике и засветила тату на пикантном местеДругие
Попала! Новозеландская гольфистка швырнула топор с невероятной точностью
Попала! Новозеландская гольфистка швырнула топор с невероятной точностьюДругие
Расплата за поддержку Путина: подписчики уходят от лучшей фигуристки мира после поста о Конституции
Расплата за поддержку Путина: подписчики уходят от лучшей фигуристки мира после поста о КонституцииДругие
Призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане: она пыталась стать первой в мире
Призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане: она пыталась стать первой в миреДругие
Украинка организовала сеть борделей в Израиле и заработала более миллиона долларов – СМИ
Украинка организовала сеть борделей в Израиле и заработала более миллиона долларов – СМИДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять