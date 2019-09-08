Два серебра и одно золото: украинские гимнасты выиграли пять медалей на этапе Кубка мира

Игорь Радивилов / Фото: НОК Украины

7 сентября, в Венгрии стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике. По итогам первого дня украинские гимнасты выиграли пять медалей. Единственное золото выиграл Игорь Радивилов, он стал лучшим в упражнениях на кольцах.

Олег Верняев выиграл две серебряных медали – в вольных упражнениях и на коне. Петр Пахнюк добыл бронзу в вольных упражнениях. У женщин Ангелина Радивилова выиграла бронзу в опорном прыжке.

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Игор Радивилов – упражнения на кольцах (14,733) (золото)

Олег Верняев – упражнения на коне (14,766) (серебро)

Олег Верняев – вольные упражнения (14,300) (серебро)

Ангелина Радивилова – опорный прыжок (13,916) (бронза)

Петро Пахнюк – вольные упражнения (14,233) (бронза)

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