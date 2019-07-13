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Два украинских "золота" Универсиады: пополнять медальную "копилку" сборной продолжают девушки

13 июля, 00:00

Ирина Климец дальше остальных участниц метнула молот, а Ольга Корсун показала лучший результат в тройном прыжке

Ирина Климец выиграла золото в метании молота
Ирина Климец выиграла золото в метании молота.

В пятницу на Универсиаде в Италии сборная Украины завоевала сразу две золотые медали! Обе – в легкой атлетике. Украинка Ирина Климец победила в метании молота. Показав результат 71.25 метра, Климец обошла польских спортсменок Мальвину Копрон (70,89) и Катарину Фурманек (69,68).

Ранее сборная Украины по спортивной ходьбе взяла "серебро" Универсиады-2019, а первую золотую медаль в копилку нашей команды принесла Марина Бех-Романчук.

Сексапильная легкоатлетка принесла Украине первое "золото" Универсиады: горячие образы чемпионки

В Instagram у Ирины Климец почти три тысячи "фанатов". Вот некоторые из фотографий девушки:


Ирина Климец – фото из Instagram легкоатлетки

Легкоатлетка Ольга Корсун принесла нашей сборной третью золотую медаль Универсиады. Украинка победила в тройном прыжке. Показав результат в 13.90 метра, Корсун обошла ближайшую преследовательницу Эвелис Таварес де Вейга на 9 см. В тройку призеров вошла также словенка Нея Филипич (13.73). В десятке лучших оказалась еще одна украинка Анна Красутская с результатом в 13.56 м.

Бронзовый прыжок Корсун:

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Тег легкая атлетика, тройной прыжок, метание молота, Универсиада, Ирина Климец, Ольга Корсун

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Источники:

Сегодня|Спорт , xsport.ua

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