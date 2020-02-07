Дважды били в "золоте": украинки узнали соперниц по отбору к Евро-2021

Португалию наши волейболистки обыгрывали на последнем чемпионате, а скандинавок - в Евролиге

Украинки сохраняют шансы на выход в плей-офф. Фото cev.eu

7 февраля в Люксембурге прошла церемония жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года по волейболу среди женских команд. Сборная Украины также узнала своих соперников по квалификации. Ранее мы писали, что украинские волейболисты провели благотворительную акцию в поддержку онкобольных детей.

Наши девушки попали в один квартет с Португалией, Грузией и Швецией. К слову, португалки были с "сине-желтыми" в одной группе на Евро-2019, уступили украинкам со счетом 0:3 и так же, как и мы, не прошли в плей-офф. А у Швеции всухую выиграли оба матча прошлогодней Золотой Евролиги.

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Квалификация на ЧЕ-2021. Женщины

Группа А: Беларусь, Швейцария, Эстония.

Группа В: УКРАИНА, Португалия, Грузия, Швеция.

Группа С: Испания, Греция, Австрия, Норвегия.

Группа D: Словакия, Финляндия, Черногория, Косово.

Группа E: Венгрия, Франция, Израиль, Дания.

Группа F: Словения, Чехия, Босния и Герцеговина, Латвия.

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Женская сборная Украины по волейболу / Фото: volleyball.ua

В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы квалификации, но президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поставил перед командой задачу выиграть свой квартет. Правда, на данный момент у команды нет главного тренера – Гарий Егиазаров лишился своей должности и в ФВУ анонсировали появление в штабе иностранного тренера-консультанта, а также изменения в составе игроков.

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Автоматически на женский чемпион Европы отобрались страны-хозяйки Сербия Болгария, Хорватия и Румыния, а также топ-8 сборных по итогам предыдущего Евро: Турция, Италия, Польша, Нидерланды, Германия, Россия, Бельгия и Азербайджан.

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