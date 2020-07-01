Две операции за несколько дней и кома: призер Олимпиады борется за свою жизнь

Бронзовая призерка зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 года по шорт-треку Лара ван Рейвен перенесла две операции и находится в коме. Врачи оценивают состояние нидерландской спортсменки как критическое – сообщает издание Schaatsen. Ранее мы писали, что на скандальном призере Олимпиады вспыхнула одежда и он получил серьезные ожоги.

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В конце июня ван Рейвен почувствовала себя плохо во время тренировочного сбора в Пиренеях. Из-за проблем со здоровьем 27-летняя спортсменка была госпитализирована в одну из больниц Перпиньяна во Франции. Диагноз – аутоиммунная реакция, приводящая к серьезным осложнениям, включая внутреннее кровотечение. А ранее сообщалось, что у ван Рейвен расстройство иммунной системы с того момента, как она перенесла операцию на плече.

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Из-за этих осложнений во Франции Ван Рейвен уже дважды перенесла операцию, но это не улучшило ее состояния. Она по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной комы.

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"Лара в настоящее время борется за свою жизнь, – сказал тренер сборной Нидерландов Йерун Оттер. – С невероятной настойчивостью она завоевала титул чемпиона мира на льду, но эта битва намного сложнее. Мы все сочувствуем ей и всем сердцем надеемся, что это борьба закончится хорошо".

27-летняя ван Рейвен, помимо олимпийской награды, является чемпионкой мира 2019 года на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой Европы.

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