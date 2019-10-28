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Две пышногрудые модели обнажились на бейсбольном матче и получили пожизненный бан

28 октября, 18:41

Девушки не постеснялись камер

/ Фото: Instagram

На матче главной лиги бейсбола (MLB) случился очень интересный эпизод с участием двух сексуальных моделей.

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Джулии Роуз и Лорен Саммер запретили посещать матчи клубов пожизненно за нарушение кодекса поведения болельщиков во время одной из игр. На поединке между "Вашингтон Нэшнлс" и "Хьюстон Астрос", девушки синхронно подняли топы и обнажили грудь, что попало в объектив телеоператора.

На следующий день Роуз опубликовала в Instagram письмо от MLB, уведомляющее ее о том, что из-за действий на трибунах накануне девушкам отныне запрещено посещать матчи лиги.

Помимо бейсбола девушки любят еще и баскетбол.

А еще Джулия Роуз увлекается оружием и умеет с ним управляться.

Также мы писали, что жена футболиста рассказала о неудавшейся "сексуально-романтической ночи". Супруга защитника "Динамо" Николая Морозюка – о ночном плавании на яхте в Турции.

Напомним, что на днях супруга украинского футболиста обнажила грудь и спряталась среди пальм. Анна Мандзюк проводила отпуск на Мальдивах.

Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

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бейсбол девушки модели WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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