Две золотые медали выиграли украинские стрелки на чемпионате Европы

Первыми на континенте стали Павел Коростылев и дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук

С медалями Европы. Фото shooting-ukraine.com.

Две золотые медали выиграли украинские стрелки на чемпионате Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/772/e3d/5c9772e3daaa9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/772/e3d/5c9772e3daaa9.jpg 2019-03-24T14:07:13+02:00 Другие Первыми на континенте стали Павел Коростылев и дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук

Сразу две золотые медали завоевали украинские стрелки на чемпионате Европы, который проходит в хорватской Осиеке. Павел Коростылев стал чемпионом континента в упражнении ПП-3. В финале 21-летний спортсмен набрал 241,3 очка. Второе место у серба Дамира Микеча, с "бронзой" итальянец Джузеппе Джордано.

Также "золото" чемпионата Европы среди смешанных команд завоевали Елена Костевич и Олег Омельчук. В финале на дистанции 10 метров они набрали 486 очков. На 0,9 десятых украинцы превзошли представителей России. На третьем месте сербы.

"Мы были одними из претендентов на награды, но нам удалось получить "золото". Я должна признаться, что очень счастлива, удача была на нашей стороне", – заявила Костевич.

Ранее мы писали, что Елена Костевич и Олег Омельчук стали третьими в смешанных соревнованиях на чемпионате мира.

Напомним, что осенью прошлого года олимпийская чемпионка Елена Костевич стала мамой. Спортсменка родила дочь, которую назвали Софией.

Костевич вышла замуж в мае прошлого года. Избранником девушки стал ее давний поклонник проживающий в Австрии. При этом сообщалось, что 32-летняя спортсменка не собиралась менять гражданство и продолжит выступление за сборную Украины.

В интервью "Сегодня" Елена Костевич призналась, что мечтает о титуле спортсменки года и хочет сняться в сериале в детективной роли. А также рассказала, зачем отдыхает от спортивного костюма и чем не может насладиться в Киеве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Две золотые медали выиграли украинские стрелки на чемпионате Европы". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня|Спорт , XSport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.