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"Двигайся выше!" – Бубка пожелал рекордсмену мира в прыжках с шестом не останавливаться на достигнутом

9 февраля, 10:08

Президент НОК Украины порадовался за молодого шведа Дюплантиса

Арман Дюплантис/Фото World Athletics

Арман Дюплантис/Фото World Athletics

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В субботу вечером, как мы сообщали, 20-летний швед Арманд Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире в польском городе Торунь уроженец США покорил "космические" 6,17 м. Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. 15 февраля 2014 года на соревнованиях "Звезды шеста" в Донецке он улетел на 6 метров 16 сантиметров. А до того рекордными в помещении в течение 21 года были 6,15 м Сергея Бубки. C 1991 по 1994 год украинец обновлял мировой рекорд восемь раз.

Кстати, президент Национального олимпийского комитета Украины поздравил молодого шведа с установлением мирового достижения. Бубка написал в своем аккаунте в Twitter:

"Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арманду и его родителям! Это великолепно, что легкая атлетика имеет такие таланты. Удачи. Двигайся выше!"

Мы писали, что несколько дней назад Дюплантису не хватило чуть-чуть до мирового рекорда на турнире в Дюссельдорфе. Напомним, обладателем мирового рекорда в прыжках с шестом "на воздухе" является Бубка. В 1994 году на соревнованиях в Сестриере (Италия) он преодолел планку на высоте 6 метров 14 сантиметров.

Кстати, на том же турнире в Торуни украинка Бех-Романчук обновила мировой рекорд сезона в прыжках в длину. Смотрите, как тренируется Марина.

Марина Бех-Романчук. Тренировка. Видео – Instagram спортсменки

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рекорд Сергей Бубка прыжки с шестом Рено Лавиллени легкая атлетика Арман Дюплантис

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