Двойной удар по России: сестры Музычук побеждают на претендентском турнире

Анна и Мария Музычук одержали первые победы на отборочных соревнованиях

За доской Мария Музычук.

Сегодня прошел шестой раунд турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам. Наконец-то, свои первые победы одержали представительницы Украины сестры Музычук. Анна обыграла россиянку Валентину Гунину, а Мария оказалась сильнее еще одной российской шахматистки – Александры Костенюк.

Другие партии также завершились результативно: россиянка Александра Горячкина победила грузинку Нану Дзагнидзе, а Екатерина Лагно (Россия) выиграла у китаянки Тань Чжунъи.

Положение после 6 туров: Горячкина – 5 очков, Дзагнидзе и Лагно – 3,5, А. Музычук, М. Музычук, Тань Чжунъи и Костенюк – по 2,5, Гунина - 2.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит 50 тысяч и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

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