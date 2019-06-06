Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Двойной удар по России: сестры Музычук побеждают на претендентском турнире

6 июня, 20:48

Анна и Мария Музычук одержали первые победы на отборочных соревнованиях

За доской Мария Музычук
За доской Мария Музычук.

Сегодня прошел шестой раунд турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам. Наконец-то, свои первые победы одержали представительницы Украины сестры Музычук. Анна обыграла россиянку Валентину Гунину, а Мария оказалась сильнее еще одной российской шахматистки – Александры Костенюк.

Другие партии также завершились результативно: россиянка Александра Горячкина победила грузинку Нану Дзагнидзе, а Екатерина Лагно (Россия) выиграла у китаянки Тань Чжунъи.

Положение после 6 туров: Горячкина – 5 очков, Дзагнидзе и Лагно – 3,5, А. Музычук, М. Музычук, Тань Чжунъи и Костенюк – по 2,5, Гунина - 2. 

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит 50 тысяч и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук

Вы сейчас просматриваете новость " Двойной удар по России: сестры Музычук побеждают на претендентском турнире". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Рева рассказал, как рассчитают размеры льгот и соцпомощи

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

Сегодня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 00:47

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

4 июня, 21:36

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

Промоутер: "После реванша Джошуа – Руис ждем поединок с Усиком"

4 июня, 10:04

Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества

Джошуа был нокаутирован еще до боя: вскрылась причина позорного поражения британца от толстяка Руиса

4 июня, 00:23

Отец Энтони Джошуа видел, что его сын не готов драться. И пытался отменить поединок. Но к нему не прислушались

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

«Не бойтесь измены»

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь