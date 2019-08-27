"Ее схватки заставляли плакать": Дарья Белодед показала женщину, благодаря которой стала звездой

Дарья Белодед и Реко Тани / Фото: Instagram

Звезда украинского спорта Дарья Белодед, в 18 лет ставшая самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо, за кулисами мирового первенства в Токио встретилась со своим кумиром. Фото с легендарной японкой Реко Тани Дарья опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я не верю своим глазам. Я с детства хотела быть похожей на Реко Тани. Она семикратная чемпионка мира и пятикратный призер Олимпийских игр. Я помню, как в детстве смотрела видео ее схваток и тренировок и плакала, потому как для меня она большая легенда и я хотела быть похожей на нее, – призналась Дарья Белодед. – Все мои мечты в дзюдо осуществились благодаря ей. Она – мое вдохновение. Спустя столько лет я приехала на чемпионат мира в Токио и встретилась со своим кумиром. Спасибо вам, Реко Тани, за фото, за сказанные вами слова и за вашу блестящую карьеру".

Напомним, что в финале последнего ЧМ Дарья Белодед одолела хозяйку соревнований японку Фуну Тонаки. Победный балл украинка заработала, совершив ваза-ари в середине схватки.

Ранее мы рассказывали, чем 18-летняя Дарья Белодед делится в соцсетях. Дарья активный пользователь Instagram со 186 тысячами подписчиков. По популярности среди украинских спортсменок в соцсетях она уступает лишь Элине Свитолиной. Девушка очаровывает своей сногсшибательной фигурой и проницательным взглядом.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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