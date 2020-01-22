Эффектная точка Лозанны: фристайлист принес Украине первую самостоятельную медаль юношеской Олимпиады

Орест Коваленко / Фото: НОК Украины

18-летний фристайлист Орест Коваленко поставил "бронзовую" точку в выступлениях сборной Украины на III зимних Юношеских Олимпийских играх, которые сегодня завершаются в швейцарской Лозанне. Ранее мы писали, что в Лозанне украинка стала пятой в соревновании саночниц.

В финальных соревнованиях в дисциплине "биг-эйр" наш юный соотечественник замкнул тройку лидеров с результатом 179,50. Напомним, что биг-эйр – соревнования, на которых спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Длина полетов колеблется от 5 до 30 метров. С Игр 2018 года в Пхенчхане – это уже олимпийская дисциплина.

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Медаль Ореста – это, во-первых, это просто фантастический олимпийский дебют для украинского биг-эйра. А во-вторых, это первая самостоятельная награда для нашей сборной в Лозанне-2020. Ведь украинские фигуристы София Нестерова и Артем Даренский завоевали бронзовые медали в составе команды Team Visionв парном катании.

А перед этим хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, также выступая в составе разных смешанных команд – "зеленой" и "красной". Таким образом, Игры в Лозанне наши спортсмены завершают с четырьмя наградами. Четыре года назад Лиллехаммере у нас их было три, но тогда личное "золото" выиграла биатлонистка Кристина Дмитренко.

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