Эхо российского допинг-скандала: украинец все еще не получил медаль ЧМ-2009

Алексей Касьянов рассказал о переделе наград в легкой атлетике и о том, как его гоняет дочка

Алексей и Анна Касьяновы тренируют друг друга. Фото - Е.Назаренко.

На турнир в Луцке, где состоялся чемпионат Европы в легкоатлетическом многоборье, лучший украинский многоборец Алексей Касьянов приехал в статусе бронзового призера ЧМ-2009 года. Дело в том, что россиянин Александр Погорелов, изначально ставший тогда третьим в Берлине, дисквалифицирован за употребление допинга, а показавший четвертый результат Касьянов поднялся на пьедестал.

102-летний атлет сорвал овации во время забега на 100 метров

Но своей награды Алексей пока не дождался: "Официальной информации, что я призер чемпионата мира, ни от кого не получал. Первый раз с медалью меня поздравили на соревнованиях в Гетцисе (конец мая. – Авт.), какой-то чиновник ИААФ написал в интернете. Важно ли это для меня спустя 10 лет? Ну я не могу пережить те эмоции. Я кайфовал на тех соревнованиях, показывал хорошие результаты. Не могу сейчас сказать, что испытываю восторг. Может, если подержу медаль в руках, какие-то эмоции переживу. Обидное ли было то 4-е место? Нет. Вы вспомните украинского многоборца, который был на чемпионате мира выше? Я считаю, что у меня карьера сложилась – есть медали, достижения".

Спросили мы Алексея Касьянова и о причине его травмы на Суперлиге-2019 в Луцке. Напомним, Касьянов не смог как следует разбежаться и показал очень низкий результат в обычно сильной длине, на оставшиеся две попытки не вышел вообще, а после толкания ядра и вовсе снялся – спазмы икроножной мышцы.

"Шесть дней назад, пока добирался на эти соревнования, провел за рулем пять часов, – признался Алексей Касьянов. – И уже во время разминочных кругов что-то спазмировало в икроножной мышце. Надеялся, все пройдет, не верил, что можно так травмироваться. Но в многоборье много работы можно делать не бегая. Думаю, сейчас продолжу тренироваться, и в августе выступлю на чемпионате Украины. Не хочется сейчас говорить, но, наверное, следующий год будет последним в моей карьере. Не знаю, в каком качестве, но, в любом случае, хочу связать свое будущее со спортом".

Легкоатлетка из Кении оказалась мужчиной: его судят за работу медсестрой

В марте 2018-го жена Анна Касьянова подарила Алексею дочку Александру. На вопрос, как это его изменило, Касьянов трогательно ответил: "Отцовство… Это нельзя описать словами. Это каждый день радость, усталость, смех, это неимоверно. Саша принесла в нашу жизнь много позитивных эмоций. Сейчас Анна является моим тренером, а я – тренером Анны. А Саша (дочка. – Авт.) тренирует нас двоих (смеется)".

Напомним, на днях в мировой легкой атлетике разразился скандал. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги тогдашнему главе международной федерации легкой атлетики Ламину Диаку за голоса в пользу города при выборе места проведения Олимпиады-2016. Диак якобы перераспределил их между членами МОК, включая четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова и главу Олимпийского комитета Украины, олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергея Бубку.

Как сообщалось ранее, Россия выступила с заявлением по делу Бубки. Министр спорта РФ не верит, что глава НОК Украины и Александр Попов замешаны в коррупции: "Это кристально чистые ребята", – заявил Павел Колобков.

Как известно, на днях в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Эхо российского допинг-скандала: украинец все еще не получил медаль ЧМ-2009". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"