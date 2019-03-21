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Экс-капитан сборной Украины по хоккею осваивает керлинг и доставляет камни в дом

Сегодня, 09:39

Лед, но без коньков: Александр Победоносцев тренируется с командой по керлингу

Щетка вместо клюшки. Победоносцев пока учится — отрабатывает элементарные выкаты
Щетка вместо клюшки. Победоносцев пока учится — отрабатывает элементарные выкаты. Фото: Сергей Ревера
Экс-капитан сборной Украины по хоккею осваивает керлинг и доставляет камни в дом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33f/b3c/5c933fb3c39a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33f/b3c/5c933fb3c39a4.jpg Другие Лед, но без коньков: Александр Победоносцев тренируется с командой по керлингу

Выиграв с "Донбассом" чемпионат Украины-2017, в сентябре 35-летний капитан сборной по хоккею Александр Победоносцев завершил карьеру. Поэтому было неожиданно увидеть экс-защитника на тренировке мужской команды по керлингу, которая собирается представлять Украину на международных стартах, в том числе чемпионатах Европы, а может, и мира.

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"Завершил с хоккеем два года назад, сейчас играю только в любительской команде на первенство города, — начал разговор с нами Александр. — Помимо работы, мне было интересно попробовать керлинг. Я знаю президента федерации Алексея Перевезенцева, мы пообщались, он предложил попробовать. На первых тренировках, конечно, было тяжело. Мы же новички. Да, тоже на льду, как и в хоккее, но все совсем другое. Это ж не коньки и клюшка. Но это интересная игра, есть много нюансов. Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг — это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе. Что давалось тяжело? Мы сейчас отрабатываем просто элементарные выкаты с места, их технику. В любом случае, если человек придет с улицы, он не сможет сразу сделать эти элементы. Или любой спортсмен. Для начала нужно понять технику. К нам сейчас присоединился Никита (Величко. — Авт.), молодой парень, который имеет опыт выступлений в этом виде и подсказывает нам кое-какие моменты, особенно технические. Мы уже играли против группы молодых ребят, студентов. В принципе, доставляли камни в дом, но надо же еще, чтобы их потом не выбили. Пока не хочется много рассказывать, мы в процессе, и со временем все придет".

Пока Никита объяснял какие-то нюансы, мы подметили, что щетку Александр по привычке держит, как клюшку. "Ну (смеется), это пока мы в процессе разговора, и внимание особо никто не обращает". Интересно было бы поиграть за еще одну сборную? "Посмотрим (улыбается). Всему свое время. Если будет получаться, то почему бы и нет".

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Тег хоккеист, керлинг, Александр Победоносцев

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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