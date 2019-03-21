Экс-капитан сборной Украины по хоккею осваивает керлинг и доставляет камни в дом
Лед, но без коньков: Александр Победоносцев тренируется с командой по керлингу
Выиграв с "Донбассом" чемпионат Украины-2017, в сентябре 35-летний капитан сборной по хоккею Александр Победоносцев завершил карьеру. Поэтому было неожиданно увидеть экс-защитника на тренировке мужской команды по керлингу, которая собирается представлять Украину на международных стартах, в том числе чемпионатах Европы, а может, и мира.
"Завершил с хоккеем два года назад, сейчас играю только в любительской команде на первенство города, — начал разговор с нами Александр. — Помимо работы, мне было интересно попробовать керлинг. Я знаю президента федерации Алексея Перевезенцева, мы пообщались, он предложил попробовать. На первых тренировках, конечно, было тяжело. Мы же новички. Да, тоже на льду, как и в хоккее, но все совсем другое. Это ж не коньки и клюшка. Но это интересная игра, есть много нюансов. Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг — это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе. Что давалось тяжело? Мы сейчас отрабатываем просто элементарные выкаты с места, их технику. В любом случае, если человек придет с улицы, он не сможет сразу сделать эти элементы. Или любой спортсмен. Для начала нужно понять технику. К нам сейчас присоединился Никита (Величко. — Авт.), молодой парень, который имеет опыт выступлений в этом виде и подсказывает нам кое-какие моменты, особенно технические. Мы уже играли против группы молодых ребят, студентов. В принципе, доставляли камни в дом, но надо же еще, чтобы их потом не выбили. Пока не хочется много рассказывать, мы в процессе, и со временем все придет".
Пока Никита объяснял какие-то нюансы, мы подметили, что щетку Александр по привычке держит, как клюшку. "Ну (смеется), это пока мы в процессе разговора, и внимание особо никто не обращает". Интересно было бы поиграть за еще одну сборную? "Посмотрим (улыбается). Всему свое время. Если будет получаться, то почему бы и нет".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Экс-капитан сборной Украины по хоккею осваивает керлинг и доставляет камни в дом". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"