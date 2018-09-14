Экстремалы прыгали с моста в горную реку: как это было

Человек стоит на платформе над рекой на высоте девятиэтажного дома, становится на руки, отрывается и летит вниз, за три секунды разгоняется до 100 км/час и падает в воду. Через мгновение он выныривает и показывает пальцами букву "о" – знак, что с ним все о’кей. Это и есть относительно новый экстремальный вид спорта – клифф-дайвинг. В Мостаре (Босния и Герцеговина) на днях прошел этап чемпионата Red Bull Cliff Diving. Девушки прыгали с моста (21 метр), а мужчины – со специальной платформы на мосту (27 метров). Спортсмены должны были показать хороший старт, фигуры в полете и идеальное вхождение в воду.

Прыжки с такой высоты очень опасны. На Олимпийских играх прыгают максимум с 10-метровой вышки, а неправильное вхождение в воду при прыжке с 27 чревато серьезными последствиями. Как рассказал нам украинский судья соревнований Андрей Игнатенко, самая распространенная травма – потеря сознания от удара о воду. Говорят, что арбуз, сброшенный с такой высоты в воду, разлетается на мелкие кусочки. Сложность для спортсменов еще и в том, что нет возможности тренироваться в тех условиях, где будут проводиться соревнования.

Река Неретва, в которую прыгали спортсмены, имеет красивый зеленоватый оттенок и чистейшую воду, ее температура летом – около 12 градусов. Прямо под Старым мостом в Мостаре ее глубина составляет 4 метра, а место для приземления клифф-дайверов обозначается струей воды из специального шланга. Опасность для жизни и здоровья настолько велика, что в воде возле места вхождения спортсмена находятся несколько водолазов, которые с прыжком дайвера ныряют, готовые вытащить его в случае травмы.

Страшно ли этим мужественным парням и девушкам прыгать с такой высоты, да еще и выделывать невероятные трюки в полете? "Конечно, всем нам страшно. О чем думаю во время прыжка? Обо всем! Такой себе неконтролируемый поток. Родные, конечно, не очень рады моему увлечению, но это мое решение, и они меня поддерживают", – поделилась с нами белоруска Яна Нестерова сразу после своей четвертой попытки в Мостаре, принесшей ей пятое место (такую же позицию она занимает в общем зачете после всех этапов).

Клифф-дайвинг (или хай-дайвинг) – очень зрелищный вид спорта. На этапе в Мостаре на соревнования под открытым небом собралось несколько тысяч зрителей, которые замирали во время прыжков спортсменов. Все этапы серии собирают более 70 тысяч зрителей, плюс сотни тысяч просмотров видео. Этот вид официально дебютировал на чемпионате мира по водным видам спорта в 2013 году в Барселоне, после признания от FINA предпринимаются попытки включить его в олимпийскую программу.

А соревнования Red Bull Cliff Diving в Мостаре выиграл легендарный британский дайвер Гари Хант. Он выступает с момента основания серии в 2009 году и по итогам сезона еще ни разу не опускался ниже второго места в итоговом протоколе, а шесть раз становился победителем общего зачета. У девушек победу одержала мексиканка Адриана Хименес, которая в прошлом сезоне была третьей в генеральной классификации.

Результаты этапа в Мостаре:

Мужчины Женщины Гари Хант (Великобритания) – 415,3 очка

Михал Навратил (Чехия) – 394,1

Каталин Преда (Румыния) – 384,3

Джонатан Паредас (Мексика) – 383,3

Стивен Лобу (США) – 382,5

Крис Коланус (Польша) – 382,2

Энди Джоунс (США) – 364,35

Оуэн Веймут (Великобритания) – 358,2

Блейк Олдридж (Великобритания) – 357,5

Серхио Гузман (Мексика) – 351,75 Адриана Хименес (Мексика) – 326,9 очка

Рианна Ифленд (Австралия) – 317,1

Джессика Макалей (Великобритания) – 308,55

Лисанн Ричард (Канада) – 304,9

Яна Нестерова (Беларусь) – 280,5

Джинджер Хубер (США) – 239,6

Ксантея Пенниси (Австралия) – 222,6

Ирис Шмидбауэр (Германия) – 215,4

Кэти Эттерман (США) – 200,45

Селия Фернандес (Испания) – 187,4

























































































Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Этап Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Украинский судья: "Кто не боится – тому в поликлинику"

Победители в клифф-дайвинге определяются по результатам оценок пяти судей. Худшую и лучшую убирают, остальные суммируются. Что оценивается в этом виде спорта? Спрашиваем у украинца Андрея Игнатенко, который судил на этапе Red Bull Cliff Diving в Мостаре. "Оценивается весь прыжок полностью. Его начало – толчок, вращения, и его окончание – красивое погружение в воду без брызг. Чем удивил победитель Гари Хант? Он настолько уникальный, что его тяжело победить. Если он не ошибается в своих прыжках, то сделать это практически невозможно. У него очень сложная программа, очень!".

Где тренируются спортсмены? "В основном, в обыкновенном бассейне. Прыгают с пяти, с десяти метров, с трамплина. Место для тренировок с высоты в 27 метров есть одно – это база в Австрии. Но это пока единственное место в мире".

Есть украинские клифф-дайверы? "Алексей Пригоров, бронзовый призер Олимпийских игр в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Он пробует себя в хай-дайвинге, у него неплохо получается".

Андрей Игнатенко раньше и сам выступал в хай-дайвинге. "Страх? Конечно! Тем, кто его не ощущает – тем нужно обратиться в поликлинику. Тут если теряешь концентрацию, то это очень опасно. Нужно быть очень готовым, это ведь не прыжки с десяти метров, тут все может закончится гораздо печальнее. Очень часто видел травмы спортсменов. Руки и ноги при мне не ломали, но теряли сознание, после чего дайверов доставали из воды и везли на обследование".

Стоять на краю 27-метрового обрыва: как это

Я поднялся на платформу, с которой прыгают спортсмены. Невероятно страшно! Простому человеку стоять на такой высоте без перил, без страховки, обдуваемым всеми ветрами – жутко. Движения сковываются и пытаешься удержать равновесие, даже когда до края далеко. "Ты сделал это", – подбодрил меня профи-дайвер Дэвид, который и провел эту невероятную "экскурсию".

Прыжки с моста за 25 евро

Интересно, что на прыжки со Старого моста решаются не только спортсмены-экстремалы. Тут прыгают и местные жители – члены специального клуба. Правда, они не делают трюков в прыжке и осуществляют их непосредственно с моста с высоты в 21 метр (спортсмены Red Bull Cliff Diving прыгают с установленной на мосту платформы, из-за чего высота увеличивается до 27 метров). Но не бесплатно.

Выглядит это примерно так: мужчина в плавках перелазит через ограждение моста и стоит над обрывом. Туристы, ходившие по мосту и неподалеку, тут же собираются в толпу и ждут прыжка. Но человек в плавках медлит, затягивая интригу, и в какой-то момент говорит, что бесплатно прыгать не будет. Его помощники собирают деньги, и когда необходимая сумма есть (обычно около 25 евро) – прыжок состоится.

Людям "со стороны" прыгать с моста запрещено – смертельно опасно. Если вам очень хочется испытать себя, то нужно обратиться в местный клуб, сделать 5-6 прыжков с менее высокого места, доказать свои умения и получить разрешение.

Три эпохи в Мостаре

Мостар – многонациональный, а по религиозному признаку разделен на две примерно равные части: мусульманскую и католическую. Причины кроются в трех эпохах в истории города. Пять веков эти места были под контролем Османской империи, когда местные жители массово переходили в ислам. Затем были периоды в составе Австро-Венгрии и Югославии. В городе множество мечетей, которые 6 раз в день громким пением призывают к молитве.



























Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, Босния и Герцеговина

25 лет спустя: следы войны в Мостаре

Во время Боснийской войны 1992-1995 годов Мостар на протяжении 18 месяцев был в осаде. Было уничтожено множество объектов, включая Старый мост. А следы ожесточенных боев 1993 года видны и 25 лет спустя: дома Мостара до сих пор имеют следы от пуль и снарядов, многие так и стоят полуразрушенными с тех пор. Интересно, что ряд стран выделил средства для реконструкции этих домов. Как говорят местные, средства осели в карманах политиков, а тема восстановления используется каждый раз перед выборами.

























Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Следы войны в Мостаре

Старый мост

Мост для Мостара – это все. Главная достопримечательность и притягательная сила этого города. Его строительство в 16 веке заняло 9 лет, а тогда в этом месте жило совсем мало людей. Со временем поселок вокруг моста разрастался, и город получил название "старый мост" – Мостар.

Во время Боснийской войны мост был разрушен: танковый обстрел из 100-мм пушек продолжался два дня, а перед обрушением Старый мост выдержал 60 попаданий.

После войны мост при поддержке ЮНЕСКО был отстроен заново, причем для этого использовались поднятые из реки остатки старого моста. Восстановленный Старый мост был открыт в 2004 году.

Рекорды высотных прыжков в воду

1983 год – 52,4 метра. В Сан-Диего прошло соревнований дайверов, во время которого некоторые из них сделали прыжки в специальный бассейн с высоты в 52,4 метра. Рекордсмены – Дана Кунз и Рик Чарльз.

1985 год – 53,2 метра. Американец Рэнди Дикисон в Гонконге прыгнул с высоты в 53,2 метра, но не смог самостоятельно покинуть бассейн из-за множественных переломов левой ноги.

1987 год – 53,9 метра. Швейцарец Оливье Фавр во Франции решился на прыжок почти с 54 метров. Неидеальное вхождение в воду привело к тому, что спортсмен сломал спину, его спасали из воды водолазы.

1997 год – 58,28 метра. Чешский каскадер Рудольф Бок в защитном костюме сделал прыжок с невероятных 58 метров, получил перелом нескольких позвонков и другие повреждения.