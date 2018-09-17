Экстрим-соревнования в Китае: спортсмены на скорости 200 км/ч попадали в мишень

В национальном лесном парке Чжанцзяцзе китайской провинции Хунань прошли соревнования по полетам в вингсьюте. Спортсмены, которые летели со скоростью 200 километров в час, должны были попасть в мишень на высоте 300 метров. Получилось это не у каждого, но обошлось без травм. На подобные соревнования посмотреть съезжаются болельщики не только китайские, но и со всего мира.

Ранее военнослужащий из Калифорнии Эрик Доссантос предпринял попытку спуска в вингсьюте (крылатом костюме) с альпийских гор неподалеку от французского города Шамони-Мон-Блан. Полет закончился неудачно - на скорости около 150 километров в час Эрик врезался в дерево.

Напомним Японец Масару Абе установил новый мировой рекорд, непрерывно проездив на заднем колесе своего мопеда в течение 13 часов.

Также мы сообщали, что на соревнованиях в прошлом году французские скайдайверы стали лучшими в мире в управлении вингсьют. Десятки любителей полетать в костюме-крыле собрались на международные соревнования в китайской провинции Юнань.



