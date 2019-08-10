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Елена Федорова выиграла "серебро" чемпионата Европы по прыжкам в воду

Сегодня, 19:44

Украинка заняла второе место в прыжках с метрового трамплина

Елена Федорова

Елена Федорова / Фото: Instagram

Продолжают успешное выступление украинцы на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду. Сегодня серебряную медаль завоевала Елена Федорова в прыжках с метрового трамплина. Чемпионкой континента стала россиянка Виталия Королева, "бронза" еще у одной представительницы России – Кристины Ильиных.

Ранее мы писали, что украинцы завоевали "золото" на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду. Наша пара Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик лучше всех выступила в соревновании смешанных синхронных прыжков с трамплина.

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А позже их задел поддержала София Лискун. 17-летняя украинка стала чемпионкой Европы и пробилась на Олимпиаду-2020. Нашей спортсменке не было равных в соревнованиях в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки.

Мы также рассказывали, как Киев подготовился к чемпионату Европы: джакузи есть, борщ будет. Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира.

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Прыжки в воду Чемпионат Европы Елена Федорова

Источник: Сегодня|Спорт

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