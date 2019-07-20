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Эмоции после победы Харлан на ЧМ: россиянка душила украинку на пьедестале, а та издала душераздирающий крик

20 июля, 22:16

Во время церемонии награждения россиянка Софья Великая вцепилась в шею украинской чемпионке Ольге Харлан

Великая схватила Харлан за шею
Великая схватила Харлан за шею. Фото: AFP

В сети появилось видео эмоций легендарной украинской саблистки Ольги Харлан после ее невероятной победы на чемпионате мира в Будапеште. Напомним, в решающем поединке с титулованной россиянкой Софьей Великой Харлан добыла уже шестое в своей карьере "золото" ЧМ. При этом украинка стала лишь второй саблисткой в истории, в активе которой теперь имеется четыре индивидуальных "золота" мировых первенств.


Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

Украинка лидировала большую часть боя, однако в заключительной стадии поединка инициативу перехватила Великая. Она вела 14:13 и была в одном ударе от победы. Но Харлан на характере выцарапала золотую медаль, сперва сравняв счет (14:14), а затем совершив удачную победную атаку на россиянку.

Сняв после победы свою амуницию, Ольга Харлан продемонстрировала публике свой фирменный сине-желтый маникюр. А затем прозвучал ее душераздирающий крик радости! И еще один! И еще! Кстати, во время церемонии награждения россиянка Софья Великая принялась душить украинку, схватив ее за шею. Но все это было в шутку.

"Хороший бой на встречных скоростях с достойным соперником. Браво, Ольга", – пишут на странице украинки в Instagram ее подписчики. – "Оля – умничка, чемпионка, героиня, девушка с железными нервами! С победой!!!".

Как мы писали ранее, Ольга Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы. Украинская саблистка в финальном поединке Харлан в напряженном сражении победила француженку Манон Брюне - 15:12.

А перед тем, напомним, Харлан взяла медаль в Египте, выступая с замороженной ногой. На турнире серии Гран-при Ольга была в шаге от выхода в финал, но удовлетворилась "бронзой". В решающем поединке украинка серьезно подвернула ногу. Врачам пришлось заморозить ее, чтобы Харлан сумела продолжить борьбу.

Смотрите, как Ольга Харлан развивает ловкость рук на тренировке

Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

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Тег фехтование

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Сегодня|Спорт

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