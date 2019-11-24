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Эмоциональная Харлан взяла с подругами медаль Кубка мира по фехтованию во Франции

24 ноября, 19:27

Олимпийская чемпионка поквиталась с француженкой за поражение в личном турнире

Радость Харлан и Ко от медали

Радость Харлан и Ко от медали

Сегодня во французском Орлеане завершается этап Кубка мира по фехтованию на саблях. Как мы писали, в личном турнире вчера Ольга Харлан стала бронзовым призером. В воскресенье наша знаменитая олимпийская чемпионка также заняла третье место, но уже с подругами в командном турнире.

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Кроме Харлан, в команде сражались Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова. В 1/16 финала наши победили Узбекистан с комфортным счетом 44:33, а в 1/8 финала – японок (45:39). Однако в четвертьфинале француженки заставили украинок проявить характер. За два мини-боя до конца мы уступали в четыре удара, однако здесь на дорожке появились Харлан и Манон Брюне, которая днем ранее лишила нашего лидера личного финала и оставила с "бронзой". Украинка взяла реванш и сделала общий счет 39:40, после чего Комащук довела дело до победного результата – 45:44.

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В полуфинале "сине-желтые" уступали кореянкам 6:10, однако Харлан повернула это противостояние в другую сторону – 15:14. Далее шла равная борьба – 19:20, 25:24, 34:35 и 40:39 в нашу пользу, но в итоге наши уступили со счетом 43:45. Правда, в схватке за бронзовые медали уверенно одолели сборную Венгрии – 45:36.

Смотрите, какую необычную тренировку провела Ольга Харлан.

Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

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Франция сабля кубок мира фехтование Ольга Харлан

Источник: XSport

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