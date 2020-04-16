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Эротическая "обезьянка" у штангиста и вигвам для звезды каратэ: украинские спортсмены чудят на карантине

16 апреля, 12:14

Богдан Юрков

Обзор соцсетей звезд украинского спорта - Торохтий запустил новый челлендж, а девочка-боксер "зажгла" с мячами

Мы продолжаем отслеживать, чем занимаются звезды украинского спорта на карантине. Они строят дома вигвамы, придумывают новые челленджи и надевают забавные защитные маски – самое интересное из соцсетей атлетов Украины за минувшие сутки.

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Украинский штангист Алексей Торохтий запустил в соцсетях новый, причем весьма эротический, челлендж. "Семейно-дружеский вызов "Обезьянка на дереве". Задача состоит в том, чтобы обезьяна как можно быстрее взобралась на дерево и переместилась вокруг ствола без посторонней помощи. Условия: выполнять строго после нескольких бокалов вина. Ты – следующий!" – замотивировал своих подписчиков Торохтий.

INSTAGRAM

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Известная легкоатлетка Марина Бех-Романчук предложила своим фанатам задачку попроще. "Какое из этих фото вам нравится больше?" – поинтересовалась у фолловеров спортсменка в роскошном платье. Хотя выбор, и вправду, не самый легкий. На обоих фото прыгунья в длину – прекрасна.

Известная девочка-боксер Кира "Розовая пантера" Макогоненко продолжает удивлять своими оригинальными тренировками. В этот раз она показала фокус с теннисными мячами. "Совершенствую свои скиллы", – пишет Кира.

INSTAGRAM

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Тем временем восходящая звезда "Шахтера" Михаил Мудрик задается вопросом: "Вот кто лучше, чем он?", имея в виду Роналдиньо.

Instagram Михаила Мудрика

Известный украинский каратист Станислав Горуна обратил внимание на снег, выпавший в середине апреля. "Вы тоже не знаете, какая сегодня дата? И вас тоже не смущает снег за окном?)) Главное, чтобы дома было тепло, светло и уютно", – написал в Instagram Горуна, который обустроил у себя в квартире отдельное "жилье" для своего ребенка – вигвам.

INSTAGRAM

В свою очередь боксер Иван Редкач, недавно злосно нарушивший карантин в США, показал свою пеструю защитную маску – с многочисленными сердцечками и словом "любовь". "Тренировка сделана. Спасибо тренеру, что заставляет меня усердно работать. Я вернусь еще сильнее", – написал Редкач по прозвищу "Майк Тайсон", отбывающий дисквалификацию за то, что в своем последнем поединке укусил соперника за шею.

INSTAGRAM

Ранее звездная украинская теннисистка показала, как бороться с коронавирусом. Даяна Ястремская создала свой благотворительный фонд и помогает людям в родной Одессе.

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карантин соцсети спортсмены Алексей Торохтий Иван Редкач Станислав Горуна

Источник: Сегодня|Спорт

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