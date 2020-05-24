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Эротичная волейболистка расстегнула пуговицы на рубашке и засветила свою грудь

24 мая, 21:47

Олег Люлька

"Быть счастливой - вот что никогда не выходит из моды" - откровенничает бразильянка Жаклин Карвальо

Одна из самых популярных волейболисток мира бразильянка Жаклин Карвальо в 36 лет продолжает завораживать своих поклонников. На днях Жаклин поразила своими формами во время солнечной ванны, а теперь девушка поделилась соблазнительными фотографиями в джинсовой рубашке с расстегнутыми пуговицами. "Быть счастливой – вот что никогда не выходит из моды", – подписала эффектные кадры спортсменка.

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Напомним, что волейболистка Жаклин Мария Перейра де Карвальо за свою карьеру дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр – она была золотой в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Что касается личной жизни спортсменки, то она замужем за Мурило Эндресом, который также играет в волейбол, у них есть сын Артур.

Смотрите другие фото Жаклин Карвальо

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Ранеемир спорта лишился секс-символа: очаровательная гимнастка из Германии Керолайн Эйнхофф по совету отца ушла в модельный бизнес. И не прогадала.

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Бразилия WAGs Жаклин Карвальо волейболистка

Источник: Сегодня|Спорт

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