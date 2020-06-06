Еще четверых известных российских спортсменов поймали на допинге, медали чемпионов отобрали

Сразу три новых случая зафиксировали в тяжелой атлетике, один - в волейболе

Очередные случаи употребления запрещенных веществ обнаружены в российском спорте. Наказание пришло к троим представителям тяжелой атлетики и одному волейболисту. А недавно российская лыжница рассказала о шприцах в раздевалках.

Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что положительными оказались допинг-пробы россиян: Надежды Евстюхиной, Олега Чена и Давида Беджаняна. В анализах тяжелоатлетов нашли запрещенный метаболит дегидрохлорметилтестостерона: это вещество из группы анаболических андрогенных стероидов. Все трое значатся в списке отстраненных с 2019 года, когда их подозревали в другом нарушении антидопинговых правил.

Евстюхина – трехкратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Той медали ее лишили после перепроверки допинг-проб. А Чен и Беджанян по два раза выигрывали чемпионаты Европы.

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Также на допинге погорел волейболист Вячеслав Руднев из команды "Югра-Самотлор". Интересно, что у него запрещенное вещество нашли сами россияне, их агентство – РУСАДА. Анализ был сделан еще в феврале, но решение о двухлетней дисквалификации появилось только сейчас.

К слову, Россию ожидает еще один допинговый скандал: выявили 36 футболистов с проваленными анализами.

Смотрите сюжет о допинговом скандале в российском футболе

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