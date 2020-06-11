Еще один игрок сборной Украины едет играть в Россию, на этот раз волейболистка из Тернополя

Украинские спортсмены продолжают искать себе места работы за границей, в том числе и в Российской Федерации. Стало известно, что на восток едет наша молодая волейболистка. К слову, на днях бывший футболист сборной Украины осудил тех, кто едет работать в Россию.

Доигровщица тернопольской "Галычанки" Александра Миленко, которой в конце июня исполнится 21 год, будет выступать в российском первенстве. Уроженка Белой Церкви с ростом 182 см договорилась о контракте с клубом "Северянка" из Череповца. Об этом сообщил официальный сайт российского клуба

Александра окончила спортивный лицей КОЛИФИКС, затем четыре года выступала в Тернополе за "Галычанку". Играла за юношескую сборную Украины в 2013-2016 гг., а за главную сборную Украины – на Всемирной Универсиаде в Неаполе в 2019 г. Трижды была финалистом Кубка Украины и в 2018 году – бронзовым призером чемпионата Украины. Лучший доигровщик чемпионата Украины 2017/18.

Читайте о том, что украинская команда хочет выступать в чемпионате Польши.

Смотрите, как украинки завоевали бронзовые медали на чемпионате по пляжному волейболу

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама