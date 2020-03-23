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Еще одна страна заявила, что из-за коронавируса не пустит своих спортсменов на Олимпиаду в Токио

23 марта, 09:11

Богдан Юрков

"Мы переживаем разгар глобального кризиса в области здравоохранения, который гораздо важнее спорта", - говорят в Канаде

Олимпийский комитет Канады выступил с заявлением о том, что не будет отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду 2020 года, требуя ее переноса на год из-за пандемии коронавируса, сообщает CBC. Ранее отменить Олимпиаду-2020 в Токио призвали США.

"Канадские комитеты приняли решение не отправлять команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года и настоятельно призывают Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести игры на один год. Коронавирус и его сопутствующие риски для наших спортсменов создают для них небезопасные условия, а здоровье и безопасность их семей выходят на первый план. Борьба с распространением вируса должна быть нашей первостепенной задачей. Мы переживаем разгар глобального кризиса в области здравоохранения, который гораздо важнее спорта", – говорится в заявлении Олимпийского комитета Канады

/ Фото: AFP

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Отметим, что на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году канадские спортсмены завоевали 22 награды. Всего от них в тех соревнованиях участвовало 314 атлетов.

Ранее мы рассказывали, что с Олимпиадой-2020 можно прощаться: коэффициенты букмекеров на проведение Игр этим летом катастрофически падают.

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Канада Япония Токио Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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