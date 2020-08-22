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"Еще одно маленькое чудо": известная украинская чемпионка второй раз стала мамой

22 августа, 14:10

Елена Павлова Елена Павлова

21 августа семикратная победительница чемпионатов Европы родила девочку

Семикратная чемпионка Европы и двукратный призер чемпионатов мира по прыжкам в воду Юлия Прокопчук, которая в 2017 году завершила карьеру, во второй раз стала мамой. 21 августа титулованная украинка родила девочку. Вес малышки – 3300 грамм, рост – 52 см.

"Пополняшка + 1. Еще одно маленькое чудо", – написала на своей страничке в Facebook Юлия, которая все еще отходит от родов и приходит в себя.

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Отметим, что Юлия и ее супруг Дмитрий уже воспитывают сына Никиту, которому в июне исполнилось три года.

Юлия Прокопчук с сыном
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Юлия Прокопчук с сыном / Фото: Facebook

33-летняя Прокопчук за карьеру выиграла 16 медалей чемпионатов Европы в личных, синхронных и командных прыжках. В 2013-м завоевала "бронзу" чемпионате мира, а в 2015-м выиграла "серебро". Участвовала в Олимпийских играх в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016.

Ранее мы рассказывали, как 12 лет назад украинские прыгуны в воду взяли последнюю медаль Олимпиады.

Смотрите, как 14-летний Алексей Середа стал чемпионом Европы по прыжкам в воду

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