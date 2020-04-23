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"Если у вас еще осталась туалетная бумага": украинская гимнастка показала чудеса гибкости

23 апреля, 10:31

Андрей Фоменко

Ирина Гончарова на карантине продолжает радовать впечатляющими трюками

Бывшая украинская гимнастка Ирина Гончарова придумала еще одно забавное упражнение для тех, кто скучает на карантине. 35-летняя спортсменка сейчас живет в США, в Техасе, и старается проводить время с мужем Валерием и двумя сыновьями довольно активно. Ранее мы писали, как украинская гимнастка зависла вниз головой между стенами.

Вчера в мире отмечали день планеты Земля, и Ира решила приурочить свой трюк этой дате, одев специально заготовленную футболку. Лежа на полу, девушка зафиксировала в поднятой ноге рулон туалетной бумаги – символ начальной стадии карантина. А затем смогла сделать полный оборот, удерживая рулон в ноге. "Если у вас еще осталась туалетная бумага, вам стоит это попробовать", – подписала Гончарова свой "фокус".

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Ирина (девичья фамилия – Яроцкая) – призерка чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр 2004 года в Афинах, жена олимпийского чемпиона Валерия Гончарова. В Украине получила звание мастера спорта международного класса. Сейчас супруги живут в США и работают детскими тренерами по спортивной гимнастике.

Читайте, как украинская гимнастка приняла участие в необычном челлендже: "И я могу снимать штаны вверх ногами"

Смотрите сюжет о занятиях украинских спортсменов на карантине в домашних условиях

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