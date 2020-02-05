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"Если у вас есть Ferrari, вы не оставите его в гараже": хоккеистка хвастается своими формами в Instagram

5 февраля, 16:09

Спортсменка из Словении любит показывать свои прелести в соцсетях

Андрея Ритупер

Андрея Ритупер / Фото: Instagram

Игрок сборной Словении по хоккею на траве Андрея Ритупер заработала огромную популярность в соцсетях благодаря откровенным фото своего тела, особенно девушка любит хвастаться своей пятой точкой. "Если у вас есть Ferrari, вы не оставите его в гараже", – приводит аналогию спортсменка под одним из своих фото.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что, звезда "МанСити" бросил жену ради модели, которая младше него на шесть лет. Предыдущим бойфрендом девушки был одноклубник Мареза Серхио Агуэро, они были в отношениях еще год назад. Не подарок и бывшая супруга Рияда – ходили слухи, что Рита заигрывала со знаменитыми боксерами Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. У бывших супругов осталось двое детей.

А самая одиозная жена в украинском футболе Ирина Морозюк шокировала сеть необычным исполнением гимна Украины. Девушка была одета в синюю кофту и желтые трусы.

Ранее мы рассказывали, что обнаженная жена украинского футболиста пожаловалась на заниженную самооценку. Жена Николая Морозюка сфотографировалась в одних трусиках и рассказала о заниженной самооценке. Девушка разместила фото топлес у себя в Instagram.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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