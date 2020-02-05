"Если у вас есть Ferrari, вы не оставите его в гараже": хоккеистка хвастается своими формами в Instagram

Спортсменка из Словении любит показывать свои прелести в соцсетях

Андрея Ритупер / Фото: Instagram

Игрок сборной Словении по хоккею на траве Андрея Ритупер заработала огромную популярность в соцсетях благодаря откровенным фото своего тела, особенно девушка любит хвастаться своей пятой точкой. "Если у вас есть Ferrari, вы не оставите его в гараже", – приводит аналогию спортсменка под одним из своих фото.

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Ранее мы писали, что, звезда "МанСити" бросил жену ради модели, которая младше него на шесть лет. Предыдущим бойфрендом девушки был одноклубник Мареза Серхио Агуэро, они были в отношениях еще год назад. Не подарок и бывшая супруга Рияда – ходили слухи, что Рита заигрывала со знаменитыми боксерами Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. У бывших супругов осталось двое детей.

А самая одиозная жена в украинском футболе Ирина Морозюк шокировала сеть необычным исполнением гимна Украины. Девушка была одета в синюю кофту и желтые трусы.

Ранее мы рассказывали, что обнаженная жена украинского футболиста пожаловалась на заниженную самооценку. Жена Николая Морозюка сфотографировалась в одних трусиках и рассказала о заниженной самооценке. Девушка разместила фото топлес у себя в Instagram.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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