Есть финал! Украинский борец эффектно крутанул россиянина на последних секундах схватки чемпионата Европы

Семен Новиков

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В понедельник в столице Италии стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе. На этом форуме не разыгрывают путевки на Олимпийские игры в Токио. Среди участников значатся семь действующих чемпионов мира 2019 года и 16 – Европы, в том числе и четыре украинки. К слову, украинский депутат Жан Беленюк вошел в тройку лучших борцов мира.

Первыми награды разыграют представители греко-римской борьбы, затем дамы, а закроют программу турнира вольники-мужчины. Небольшое чудо сотворил двукратный чемпион мира среди молодежи Семен Новиков. В весе до 87 кг харьковчанин сошелся с одним из лидеров сборной России – титулованным Александром Комаровым. Проигрывая по ходу встречи, до последних секунд Новиков не оставлял надежду вырвать победу и ему это удалось. Действие, сделанное в концовке схватки, вывело украинца в финал. В битве за "золото" Семен встретится с Виктором Лоринцом из Венгрии – серебряным призером мирового форума.

Напомним, на чемпионате мира-2019 украинцы завоевали четыре медали и пять олимпийских лицензий.

За бронзовые медали предстоит побороться нашим Николаю Кучмию (130 кг) и Владимиру Яковлеву (77 кг).

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