Есть ли деньги на биатлонный центр в Украине: что говорит проект бюджета-2020

Томенко пишет, что в бюджете на 2020 год средства на центр не предусмотрены, а Беленюк добился, чтобы выделили деньги

Строительство центра зимних видов спорта в Украине / Фото: Facebook

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Очередной скандал назревает вокруг Центра зимних видов спорта в Буковели. В 2018 году бюджетный комитет Верховной Рады и Министерство молодежи и спорта наконец поддержали долгожданный проект федерации биатлона Украины и в Карпатах началось активное возведение центра, где могли бы готовиться украинские спортсмены и даже проходить международные соревнования. Однако на днях на своей странице в соцсети почетный президент ФБУ Николай Томенко заявил, что в госбюджете на 2020 год средств на этот проект не предусмотрено и строительство придется заморозить.

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В свою очередь чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк рассказал о принятых инициативах бюджетного комитета на следующий год и там фигурирует этот самый центр:

"Сегодня состоялось заседание рабочей группы бюджетного комитета, по проекту государственного бюджета на 2020 год, к которому я присоединился ради лоббирования принципиальных для меня вопросов финансирования спорта, – написал борец. – Путем активной дискуссии, бюджетным комитетом было поддержано три важных наши предложения. Это строительство современного биатлонного комплекса в Ивано-Франковской области. В 2020 году на это будет направлено 100 млн гривен. Также финансирование создания новых Дворцов спорта и ремонт существующих. В бюджете 2020 года будет предусмотрено 150 млн грн. И третье – строительство и реконструкция спортивных бассейнов. Будет обеспечено финансирование в размере 200 млн грн".

Ранее мы давали, что Беленюк собрал голоса 292 депутатов. Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе впервые выступил с речью в Верховной Раде.

Также была информация, что появилась информация, что Беленюк готов променять Верховную Раду на Олимпийские игры. "Моя основная цель – Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают", – заявил Беленюк.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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