Есть первая медаль: Ярослава Магучих с мировым рекордом завоевала "серебро" ЧМ

Ярослава Магучих / Фото: AFP

18-летняя украинка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легко атлетике в Катаре. Наша прыгунья преодолела отметку в 2.04 метра, что является мировым рекордом в возрастной категории до 20 лет. Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой, остановившись на отметке 2 метра.

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Золотую медаль завоевала Мария Лисицкене (2.04 м), выступающая под нейтральным флагом, третье место у Вашти Каннингем из США. Она также же прыгнула на 2 метра, как и наша Левченко, но сделал это с первой попытки.

Ярослава Магучих

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Напомним, что предыдущие соревновательные дни ознаменовались кошмарными погодными условиями для спортсменов. Во время гонки скороходов на 50 км плохо стало украинскому атлету Марьяну Закальницкий, которого прямо с беговой дорожки увезли на инвалидной коляске в медпункт. "Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира.

А вчера сломался шест во время прыжка на чемпионате мира: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшно. Скандинавка Бенгтссон каким-то чудом осталась целой и невредимой после неудачной попытки взять высоту 4,80.

Также мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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