Эстафета 4х400: женская сборная прошла в финал чемпионата мира

Наши девушки заняли третье место в квалификации

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Сборная Украины в эстафете 4х400 метров прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе. Наши спортсменки показали третий результат. Ранее мы рассказывали, что очаровательная Бех-Романчук уверенно "прыгнула" в финал чемпионата мира.

Благодаря отменным действиям Татьяны Мельник, Катерины Климюк, Анны Рыжиковой и Ольги Ляховой наша команда показала для себя лучший результат в сезоне. Они смогли пробежать за 3:26.57.

Реклама

Читайте также: расписание предпоследнего дня на ЧМ-2019 по легкой атлетике: держим кулаки за депутата Верховной Рады.

Также добавим, что финал женской эстафеты 4х400 пройдет 6 октября.

Читайте также: Топ-100 популярных украинских спортсменов. Первое место с большим отрывом удерживает Василий Ломаченко – единственный украинский спортсмен с миллионом фанатов.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Напомним, что единственную пока медаль для сборной Украины завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая стала второй в прыжках в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 2,04 метра – это ее личный рекорд.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама