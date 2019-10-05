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Эстафета 4х400: женская сборная прошла в финал чемпионата мира

5 октября, 21:24

Наши девушки заняли третье место в квалификации

Анна Рыжикова

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Сборная Украины в эстафете 4х400 метров прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе. Наши спортсменки показали третий результат. Ранее мы рассказывали, что очаровательная Бех-Романчук уверенно "прыгнула" в финал чемпионата мира.

Благодаря отменным действиям Татьяны Мельник, Катерины Климюк, Анны Рыжиковой и Ольги Ляховой наша команда показала для себя лучший результат в сезоне. Они смогли пробежать за 3:26.57.

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Также добавим, что финал женской эстафеты 4х400 пройдет 6 октября.

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Напомним, что единственную пока медаль для сборной Украины завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая стала второй в прыжках в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 2,04 метра – это ее личный рекорд.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

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легкая атлетика Эстафета чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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