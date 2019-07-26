Этап "Тур де Франс" был экстренно прерван из-за жутких погодных условий
Град, снег и оползни не позволили продолжить гонку
Очередной этап велосипедной многодневки "Тур де Франс" был прерван за 37 километров до финиша. Организаторы вынуждены были пойти на такой шаг из-за плохих погодных условий – шел град и трасса оледенела, на одном из участков произошел оползень.
Победителем 19-го этапа был признан колумбиец Эган Берналь, который первым взобрался на вершину горы Коль д’Изеран. Он же возглавил общий зачет гонки, отняв желтую майку лидера у француза Жюлиана Алафилиппа. Знаменитая многодневка "Тур де Франс" финиширует в Париже 28 июля.
Кстати, велогонщик Петер Саган подписал книгу болельщику во время горного этапа "Тур де Франс". 29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, подписал свою книгу болельщику во время 185-километрового горного этапа "Тур де Франс" в Пиренеях.
Также напомним, что Саймон Йейтс стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французских Пиренеях. Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".
Добавим, что Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":
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