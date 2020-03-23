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"Это худший вирус, которым я переболел", – олимпийский чемпион по плаванию о своей борьбе

23 марта, 19:06

Вадим Авдасев

Пловец Кэмерон ван дер Бург пожаловался на большие потери энергии

Пока что пандемию коронавируса не удается остановить, но люди в мире по-разному к ней относятся. Например, прочитайте, как российский футболист рассказал об отношении к коронавирусу. Более серьезно к заболеванию относятся те, кто с ним столкнулся.

Оказывается, в Южной Африке болен олимпийский чемпион по плаванию Кэмерон ван дер Бург. 31-летний медалист Рио-2016 рассказал о своем самочувствии:

"Я борюсь с Covid-19 уже 14 дней. Безусловно, это худший вирус, которым я когда-либо переболел, несмотря на то, что я здоровый человек с крепкими легкими, веду здоровый образ жизни и являюсь молодым. Наиболее серьезные симптомы (сильная лихорадка) ослабли, но я все еще борюсь с серьезной усталостью и остаточным кашлем. Любая физическая активность, такая как ходьба, утомляет меня на несколько часов. Это могут почувствовать только те спортсмены, которые переболеют вирусом, поскольку в течение последнего тренировочного цикла они будут испытывать большую потерю физической подготовки. Инфекция перед соревнованиями – хуже всего".

Также южноафриканец посетовал, что многие атлеты продолжают подготовку к Олимпийским играм:

"Спортсмены продолжают тренироваться, так как нет никаких разъяснений относительно Олимпиады, и подвергают себя ненужному риску. Пожалуйста, берегите себя все! Здоровье на первом месте. COVID-19 – это не шутка".

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Олимпийские игры плавание коронавирус

Источник: isport.ua

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