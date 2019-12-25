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"Это не мираж": в Украине заявили о намерении провести Олимпийские игры-2032

25 декабря, 16:58

Ранее об интересе к проведению Игр в 2032 году заявляли в Австралии, Корее и Индонезии

/ Фото: Getty Images

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Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил, что Украина может претендовать на проведение летних Олимпийских игр-2032. Напомним, ранее были озвучены премии за медали Игр-2020 в Токио – украинские спортсмены получат от государства 125 000, 80 000 и 55 000 долларов в пересчете на гривню.

"Олимпиада-2032. Почему это мираж? Это расчетные позиции, – утверждает Владимир Шумилин. – Кто мог сказать в 2000-х, то в 2012 году Украина будет принимать Евро? Никто. Сейчас вопрос в разумной стратегии и политики в этом направлении. Я сторонник ставить цели, если мы понимаем, зачем они нужны и какие выгоды это даст государству. Мы не исключаем возможность проведения в 2032 году Олимпийских игр в Украине, у нас такие заготовки есть, что, если будет поставлена такая цель, то мы ее достигнем"

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"В краткосрочной перспективе хотим принимать соревнования из игровых видов спорта, которые будут проводиться в новых построенных залах", – добавил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин.

Где пройдут ближайшие Олимпийские игры

  • 2020 Токио Япония – Летние ОИ
  • 2022 Пекин Китай – Зимние ОИ
  • 2024 Париж Франция – Летние ОИ
  • 2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия – Зимние ОИ
  • 2028 Лос-Анджелес, США – Летние ОИ

Ранее мы сообщали, что Австралия готова побороться за Олимпиаду 2032 года. Также интерес к проведению этих Игр проявляли Индонезия и Южная Корея совместно с КНДР.

Смотрите, какие медали ждут призеров Игр-2020 в Токио

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Олимпийские игры Министерство спорта, Олимпиада-2032

Источник: XSport

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