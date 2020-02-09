"Это очень страшная болезнь": прозвучало заявление гимнастки после "несостоявшегося суицида"

Гимнастка Александра Солдатова / Фото: Getty Images

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Четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова подтвердила слухи о наличии психологического расстройства. Ранее СМИ сообщали, что россиянка Солдатова совершила попытку суицида.

Хотя сама 21-летняя Солдатова, напомним, на видео из больницы ранее подчеркнула, что причиной ее госпитализации 5 февраля стала не попытка самоубийства, а бытовая случайность. "Утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно", – утверждала гимнастка.

И вот прозвучало признание Александры Солдатовой – она страдает булимией: это расстройство приема пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела.

"Эта история длится на протяжении двух лет, у меня есть недуг, – заявила Александра Солдатова. – И мне очень сложно говорить об этом. Помимо спортивных составляющих – переломов, травм, у меня была еще другая болезнь, которая постоянно мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь"

Александра Солдатова / Фото: Instagram

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"Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала тренеру, Анне Дьяченко, то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Винер-Усмановой, они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор – здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт"

Александра Солдатова

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"Эти два с половиной года были очень тяжелыми, чемпионат Европы 2018 года пропустила из-за перелома, тело стало настолько хрупким, что было страшно... Сейчас у меня в карьере пауза, да, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой – лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более предстоят Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться", – подытожила Александра Солдатова

Гимнастка Александра Солдатова Видео: Instagram

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