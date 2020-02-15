"Это очень страшно! Больше так делать не буду", – украинский гимнаст о своем именном прыжке

Игорь Радивилов будет больше работать на результат, а не на зрелищность

Игорь Радивилов / Фото: Reuters

Знаменитый украинский гимнаст Игорь Радивилов признался, что боится исполнять опорный прыжок, который несколько лет назад был назван его именем. Ранее Радивилов становился призером чемпионата мира и брал бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года.

27-летний уроженец Мариуполя рассказал о свое нынешнем восприятии прыжка "The Radivilov":

"Мой именной прыжок был запрещен до конца всего олимпийского цикла. Чтобы его возобновили, нужно его выполнить на официальном старте, выполнить [с приземлением] обязательно на ноги. Однако, я не знаю, кто это будет делать, я больше этого делать не буду. Почему? Это требует специфической физической подготовки, а выйти на такую форму очень сложно конкретно для этого прыжка. Тут также не только физический аспект, но и психологический. Это на самом деле очень страшно. Я недавно вспоминал его – потом обливался. Он очень опасный. Я больше не собираюсь делать эксперименты – буду работать лишь на результат".

Также Радивилов несколько раз становился чемпионом Европы. Опорный прыжок – основная специализация Игоря. Смотрите его именной элемент – "The Radivilov".

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