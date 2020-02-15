Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

"Это очень страшно! Больше так делать не буду", – украинский гимнаст о своем именном прыжке

15 февраля, 10:30

Игорь Радивилов будет больше работать на результат, а не на зрелищность

Игорь Радивилов

Игорь Радивилов / Фото: Reuters

Знаменитый украинский гимнаст Игорь Радивилов признался, что боится исполнять опорный прыжок, который несколько лет назад был назван его именем. Ранее Радивилов становился призером чемпионата мира и брал бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года.

27-летний уроженец Мариуполя рассказал о свое нынешнем восприятии прыжка "The Radivilov":

"Мой именной прыжок был запрещен до конца всего олимпийского цикла. Чтобы его возобновили, нужно его выполнить на официальном старте, выполнить [с приземлением] обязательно на ноги. Однако, я не знаю, кто это будет делать, я больше этого делать не буду. Почему? Это требует специфической физической подготовки, а выйти на такую форму очень сложно конкретно для этого прыжка. Тут также не только физический аспект, но и психологический. Это на самом деле очень страшно. Я недавно вспоминал его – потом обливался. Он очень опасный. Я больше не собираюсь делать эксперименты – буду работать лишь на результат".

Также Радивилов несколько раз становился чемпионом Европы. Опорный прыжок – основная специализация Игоря. Смотрите его именной элемент – "The Radivilov".

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Смотрите, как друг Радивилова по сборной Олег Верняев завоевал "золото" Олимпийских игр:

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Олимпийские игры прыжок спортивная гимнастика Игорь Радивилов опорный прыжок

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сумасшедший рекорд в прыжках с шестом от
Сумасшедший рекорд в прыжках с шестом от "шведского Бубки": 20-летний парень взял космические 6.17Другие
Жуть: борец сломал шею, пытаясь провести болевой прием
Жуть: борец сломал шею, пытаясь провести болевой приемДругие
Спортивный чиновник ушел в отставку в связи с громким скандалом об изнасиловании
Спортивный чиновник ушел в отставку в связи с громким скандалом об изнасилованииДругие
Беженка из Африки оставила украинку без
Беженка из Африки оставила украинку без "золота" чемпионата Европы по борьбеДругие
Самой молодой победительницей традиционного турнира в Словакии стала украинская легкоатлетка
Самой молодой победительницей традиционного турнира в Словакии стала украинская легкоатлеткаДругие
Четырехкратная чемпионка мира из России по гимнастике пыталась покончить с собой
Четырехкратная чемпионка мира из России по гимнастике пыталась покончить с собойДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...