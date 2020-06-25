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"Нужно уметь все": украинская спортсменка-красотка оголилась в Африке

25 июня, 14:28

Олег Люлька Олег Люлька

Застрявшая в Кении бегунья Ольга Ляховая поделилась соблазнительными фото у бассейна

Известная украинская бегунья Ольга Ляховая, застрявшая на карантине в Кении, напомнила о себе очередной оголенной фотосессией. Чемпионка Европейских игр-2019 поделилась у себя в Instagram фотографиями в купальнике, на которых она сверкает идеальной фигурой и заигрывающе приподнимает ножку, стоя у бассейна.

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"Тренировки легкоатлета – это не только бег, как многие думают. Чтобы быть хорошим бегуном – нужно уметь все", – подписала соблазнительные фото без верхней одежды Ольга Ляховая

Подписчики Ольги с ней категорично согласились. Вот их комментарии:

  • Да, позировать тоже надо уметь
  • Воооооу!
  • Лучшая!

Ольга Ляховая

Ольга Ляховая / Фото: Instagram

Ольга Ляховая

Ольга Ляховая / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что украинская чемпионка в Африке задумалась о гражданстве Кении. "Жизнь в Кении продолжается, и мне уже начинает казаться, что это и есть мой дом, – призналась недавно Ольга Ляховая. – Я посчитала, что если я улечу домой 30 июня, то это получится 115 дней. Может, пора уже гражданство получать?".

Также мы рассказывали, что застрявшая в Африке украинская спортсменка приняла вызов кенийского "чемпиона". Они поспорили: забег на 100 метров, и на кону – 5 долларов. Ольга победила. "Осталось только выжать из него эти 5 баксов", – пошутила после спринта Ляховая.

Смотрите, как другие украинские спортсмены тренировались на карантине

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Источник: Сегодня|Спорт

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