"Нужно уметь все": украинская спортсменка-красотка оголилась в Африке

Известная украинская бегунья Ольга Ляховая, застрявшая на карантине в Кении, напомнила о себе очередной оголенной фотосессией. Чемпионка Европейских игр-2019 поделилась у себя в Instagram фотографиями в купальнике, на которых она сверкает идеальной фигурой и заигрывающе приподнимает ножку, стоя у бассейна.

Читайте также: Обжигающая красота! Жена украинского футболиста сфотографировалась обнаженной в постели

"Тренировки легкоатлета – это не только бег, как многие думают. Чтобы быть хорошим бегуном – нужно уметь все", – подписала соблазнительные фото без верхней одежды Ольга Ляховая

Подписчики Ольги с ней категорично согласились. Вот их комментарии:

Да, позировать тоже надо уметь

Воооооу!

Лучшая!

Ольга Ляховая / Фото: Instagram

Ольга Ляховая / Фото: Instagram

Читайте также: Украинка застряла в Африке: "Жизнь в Кении – это как попасть в прошлое. Но у меня уже есть барашек"

Ранее мы писали, что украинская чемпионка в Африке задумалась о гражданстве Кении. "Жизнь в Кении продолжается, и мне уже начинает казаться, что это и есть мой дом, – призналась недавно Ольга Ляховая. – Я посчитала, что если я улечу домой 30 июня, то это получится 115 дней. Может, пора уже гражданство получать?".

Также мы рассказывали, что застрявшая в Африке украинская спортсменка приняла вызов кенийского "чемпиона". Они поспорили: забег на 100 метров, и на кону – 5 долларов. Ольга победила. "Осталось только выжать из него эти 5 баксов", – пошутила после спринта Ляховая.

Смотрите, как другие украинские спортсмены тренировались на карантине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться