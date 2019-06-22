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Европейские игры открыты: яркие фото из Минска

22 июня, 10:00

Около двух сотен украинских атлетов будут бороться за награды европейской Олимпиады

С флагом Николай Мильчев
С флагом Николай Мильчев. Фото: Getty Images

В Минске на стадионе "Динамо" прошла торжественная церемония открытия II Европейских игр. Право зажечь огонь Игр было предоставлено олимпийским чемпионам из Беларуси – биатлонисткам Дарье Домрачевой и Надежде Скардино, фристайлисту Алексею Гришину, теннисисту Максиму Мирному, легкоатлетке Юлии Нестеренко, байдарочнику Роману Петрушенко и каноисту Дмитрию Довгаленку. Семь факелоносцев зажгли пламя семи малых чаш, расположенных перед ними, синхронно с ударами колоколов. Каждый удар колокола сопровождался огненным импульсом, направленным к чаше огня.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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ТАСС

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